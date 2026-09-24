Mintarsih Bantah Isi Film AI Prof. Djokosoetono dan Ungkap Fakta Sebenarnya

jpnn.com, JAKARTA - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ angkat bicara soal penyalahgunaan cerita Prof. Djokosoetono yang dikaitkan dengan Blue Bird.

"Blue Bird berdiri enam tahun setelah meninggalnya Prof. Djokosoetono, yang terkenal dalam mempertahankan kejujurannya yang patut dibanggakan," ujar Mintarsih di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, dengan berulang-ulangnya kata-kata tentang kejujuran, terkesan adanya upaya agar nama baiknya tentang kejujuran terbawa ke Blue Bird.

"Dahulu Blue Bird memang jujur, namun kejujuran ini hilang oleh keinginan kekayaan yang berada di atas kapasitasnya. Semua pendiri yang bukan Brigjen Pol. Chandra maupun Purnomo disingkirkan dan dirampas sahamnya yang dimulai dengan dugaan penganiayaan pemegang saham Wanita yang berusia 74 tahun. Adanya upaya penculikan saudara kandungnya pun dilaporkan oleh koordinator tim penculik ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkap Mintarsih.

Mintarsih A. Latief menjelaskan, akhirnya sampai pada dugaan perampasan saham dari semua pemegang saham yang bukan Purnomo maupun Brigjen Pol. Chandra.

Berita yang dikemukakan oleh pemerintah Singapura, yaitu MAS (Monetary Authority of Singapore) yang tercantum di media The Strait Times Singapore tanggal 10 Oktober 2017 menyebutkan adanya aset milik sejumlah klien asal Indonesia yang disimpan di Unit Trust Standard Chartered di Guernsey, yang dipindahkan ke Singapore pada akhir tahun 2015, tidak dapat diabaikan.

"Beritanya sampai ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan). Berita ini disusul oleh berita di surat kabar di Indonesia tanggal 21 Nopember 2017, yang menyebutkan adanya dugaan ”money laundering” antara lain oleh perusahaan angkutan besar di Indonesia," bebernya.

Lebih lanjut, kata Mintarsih, cerita tentang keadaan sebelum berdirinya Blue Bird, perlu diralat agar tidak menjatuhkan nama baik Prof. Djokosoetono sebagai guru besar hukum, yaitu: Ditonjolkannya kejujuran dari Prof. Djokosoetono merupakan kebenaran yang patut dibanggakan.