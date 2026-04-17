Mintarsih Sebut 2 Orang Ini Pernah Masuk Majalah Forbes Sebagai Orang Terkaya

jpnn.com - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menyebutkan Purnomo Prawiro dan Samin Tan sama-sama pernah masuk jajaran pengusaha terkaya di Majalah Forbes.

Namun, kata dia, keduanya ada perbedaannya. Purnomo bertambah kekayaannya Rp 16 triliun pada tahun 2013 dan menjadi pengusaha terkaya nomor 25 di Majalah Forbes.

Pada tahun 2013, harta Purnomo di perusahaan taksi meningkat sangat tajam.

"Purnomo menggugatnya (Mintarsih, red) sebagai sesama direksi (PT Blue Bird Taxi) dan memberikan kuasa pada dirinya sendiri. Gugatan tidak disetujui oleh RUPS. Lagi pula secara hukum, Purnomo tidak memenuhi syarat untuk menggugat sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena mempunyai benturan kepentingan," ujar Mintarsih dalam keterangnnya pada Kamis (16/4/2026).

Mintarsih A. Latief Sp.KJ mengaku dirinya harus menghadapi denda sebesar Rp 140 miliar dari PT. Blue Bird Taxi.

Namun, dia menegaskan tak gentar dan tak ciut nyalinya walaupun satu persatu aset miliknya telah dirampas.

Diketahui sejak beberapa tahun silam hingga saat ini, Ibu dari dua orang anak itu paling keras memperjuangkan kepemilikan hak saham dari perusahaan induk PT Blue Bird Taxi dan anak perusahaan, yaitu PT Blue Bird Tbk, dibanding pemilik saham lainnya seperti diantaranya Eliana Wibowo, yang telah mengalami penyiksaan fisik pada tahun 2000 dan dilusi pada tahun 2015.

Serangan dari Purnomo Prawiro berupa gugatan sebesar Rp 140 miliar tersebut oleh berbagai kalangan dan akademisi dinilai sebagai gugatan dengan peradilan sesat serta sangat tidak masuk akal.