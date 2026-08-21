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Minum Kopi Sudah Jadi Lifestyle, BTN Bidik Transaksi Harian di ICX 2026

Minum Kopi Sudah Jadi Lifestyle, BTN Bidik Transaksi Harian di ICX 2026
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Kopi kini sudah menjadi lifestyle (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik industri kopi yang kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup lintas generasi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui dukungan BTN terhadap Indonesia Coffee Expo (ICX) Jakarta 2026, yang akan berlangsung pada 4–6 September 2026 di JICC, Senayan.

ICX Jakarta ditargetkan menghadirkan lebih dari 7.500 pengunjung dan 75 brand, dengan potensi transaksi mencapai Rp4 miliar.

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Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, keterlibatan BTN dalam ekosistem kopi merupakan bagian dari strategi Beyond Mortgage, yakni memperluas hubungan dengan nasabah setelah kebutuhan kepemilikan rumah terpenuhi.

“KPR tetap jalan dan terus berkembang. Tetapi setelah masyarakat memiliki rumah, kebutuhan keluarganya terus berjalan. Ada listrik, air, pendidikan anak, belanja, sampai membeli kopi. Karena itu BTN juga harus hadir dalam transaksi keseharian keluarga,” ujar Nixon.

Menurut Nixon, kopi menjadi ekosistem yang menarik karena tidak hanya telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, tetapi juga memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengolah, roaster, distributor, coffee shop, barista, UMKM hingga konsumen.

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“Kopi bukan sekadar minuman, tetapi sudah menyatu dengan lifestyle. Komunitasnya banyak, ekosistemnya besar. Kami melihat market-nya besar, potensinya besar, sangat lokal, dan menyentuh banyak UMKM,” kata Nixon.

Transformasi tersebut ditopang balé by BTN sebagai kanal digital untuk memperbesar transaksi ritel.

BTN memperluas transformasi bisnisnya dari bank yang kuat di pembiayaan perumahan menjadi bank yang semakin dekat dengan transaksi keseharian masyarakat.

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