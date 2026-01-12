Minum Soda Saat Haid: Efek, Mitos, dan Solusi Alami Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Menstruasi sering datang dengan munculnya rasa ngidam. Data menunjukkan 92% wanita mengalami fase ini, di mana 87% di antaranya sangat menginginkan asupan manis.

Di antara sekian banyak pilihan, kebiasaan minum soda saat haid kerap menjadi pelarian untuk meredakan keinginan tersebut.

Namun, amankah kebiasaan ini dilakukan secara medis? Di satu sisi, ada mitos yang menyebut soda bisa memperlancar siklus haid.

Namun di sisi lain, banyak wanita justru mengeluhkan kram perut dan rasa kembung yang semakin parah setelah meneguknya.

Artikel ini akan mengupas fakta medis di balik konsumsi soda saat datang bulan, sekaligus memberikan alternatif sehat agar menstruasi lebih nyaman dan lancar.

Apakah Minum Soda Bisa Memperparah Nyeri Haid dan Kembung?

Jawabannya, ya. Konsumsi minuman bersoda saat menstruasi berpotensi membuat keluhan haid terasa lebih berat.

Sebuah penelitian terhadap 639 perempuan usia 16–40 tahun yang belum pernah melahirkan menunjukkan bahwa mereka yang minum soda selama haid cenderung mengalami gangguan menstruasi yang lebih intens.