jpnn.com, JAKARTA -

KARA, merek produk olahan kelapa unggulan, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

KARA meraih penghargaan kategori Coconut Cooking Oil (minyak goreng kelapa) dalam ajang Indonesia Best Customer Satisfaction Award (IBCSA) 2026.

Majalah SWA dan Business Digest menyelenggarakan penghargaan ini bersama Beerka Research sebagai mitra riset resmi.

Panitia menggelar kegiatan itu pada Selasa (17/11/2026) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Chairman SWA Media Group Kemal E. Gani menyerahkan penghargaan itu langsung kepada Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif.

Di tengah persaingan industri yang kian dinamis dan selektif, tingkat kepuasan pelanggan menjadi indikator utama bagi sebuah brand.

Tolak ukur ini tidak sekadar mencerminkan angka penjualan. Tolak ukur ini juga menunjukkan seberapa jauh sebuah merek memahami, memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi konsumen dari waktu ke waktu.