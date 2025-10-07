menu
JPNN.com » Entertainment » Film » Mira Lesmana Akui Sampai Lewat Deadline Cari Cinta Baru

Mira Lesmana Akui Sampai Lewat Deadline Cari Cinta Baru

Mira Lesmana Akui Sampai Lewat Deadline Cari Cinta Baru
Leya Princy saat memerankan tokoh Cinta dalam film 'Rangga & Cinta' karya sutradara Riri Riza & Mira Lesmana. Foto: doc. Miles Films

jpnn.com, JAKARTA -

Film musikal 'Rangga & Cinta' resmi tayang di seluruh bioskop pada 2 Oktober 2025.

Proses casting film reboot dari mahakarya Ada Apa dengan Cinta (AADC) tu ternyata menyimpan cerita dramatis.

Baca Juga:

Mira Lesmana selaku produser 'Rangga & Cinta' mengakui bahwa tantangan terbesar pembuatan film teatrikal itu bukanlah mencari bakat, melainkan menemukan kombinasi yang tepat untuk membangun chemistry ansambel yang kuat.

"Kesulitannya bukan mencari bakat baru menurut saya. Yang sulit menemukan yang cocok karena ini ansambel. Ini yang challenging," kata Mira di Bandung.

Menurut Mira, tim produksi harus berulang kali mencocokkan setiap pemain untuk mendapatkan chemistry yang luar biasa.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Mira mengungkap bahwa karakter Cinta yang kini diperankan oleh Leya Princy adalah peran yang paling sulit ditemukan.

Bahkan, pencarian ini sampai membuat jadwal produksi sedikit molor.

Mira Lesmana ungkap sulitnya menemukan pemeran Cinta dalam film 'Rangga & Cinta'.

