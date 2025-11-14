Mirakei, Vokalis Starrducc Dipuji Mirip Hanni NewJeans

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Bogor, Starrducc kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. Kali ini bukan soal karya, tetapi perihal wajah vokalis, Mirakei.

Banyak penggemar yang menilai paras Mirakei mirip dengan Hanni, member NewJeans. Penilaian tersebut disampaikan netizen dalam beberapa konten milik Starrducc.

Akun @amiranauli milik Mirakei di Instagram juga tidak luput dari komentar serupa. Beberapa warganet berpendapat bahwa Mirakei memang mirip dengan Hanni NewJeans.

"Last but not least, pop balads unit asal Bogor. Selain lagu-lagunya yang bagus banget, vokalisnya mirip Hanni NewJeans. Please welcome, Starrducc," tulis akun Twitter @bobjinbro.

"Vokalis Starrducc mirip Hanni NewJeans deh," komentar @mildelune.

"Hanni NewJeans jadi vokalis band di Indonesia," ungkap @laksamanaagung698 di salah satu video Starrducc di YouTube.

Setelah banyak komentar di media sosial, Mirakei Starrducc pun akhirnya memberi tanggapan soal kemiripan dengan Hanni NewJeans.