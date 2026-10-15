Mirjawal Dorong Dokter Hewan Terus Tingkatkan Keahlian agar Layanan Semakin Baik

jpnn.com - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) periode 2026–2030, drh. Mirjawal, M.M. mendorong penguatan kesempatan belajar bagi dokter hewan di berbagai bidang dan daerah.

Menurut Mirjawal, masyarakat membutuhkan layanan dokter hewan yang berkualitas, mudah dipahami, dan mengikuti perkembangan ilmu.

Pandangan tersebut disampaikan Mirjawal saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian menghadiri Kongres PDHI ke-20 yang berlangsung di Balikpapan pada 16–18 Oktober 2026.

Dia mengatakan dokter hewan perlu terus memperbarui pengetahuan setelah menyelesaikan pendidikan formal. Perkembangan penyakit, teknologi pemeriksaan, dan kebutuhan masyarakat menuntut kemampuan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, dia menyoroti pentingnya Unit Pengembangan Non-teritorial (UPNT), yaitu wadah pengembangan dokter hewan berdasarkan bidang keahlian atau minat. "Melalui wadah ini, dokter hewan dapat mendalami bidangnya, membahas kasus, dan belajar dari pengalaman sejawat," kata Mirjawal, Kamis (15/10/2026).

Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pelayanan hewan kesayangan yang semakin baik, pendampingan kesehatan ternak, hingga edukasi pemeliharaan hewan yang lebih jelas.

Untuk periode 2026–2030, Mirjawal mengarahkan penguatan UPNT pada tiga program utama. Pertama, memetakan kebutuhan belajar dokter hewan. Dokter hewan yang menangani hewan kesayangan, ternak, atau satwa liar menghadapi persoalan yang berbeda. Pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan tersebut agar dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari.

Kedua, memperluas akses pelatihan dan pendampingan. Kegiatan dapat dilakukan melalui kelas daring, diskusi kasus, lokakarya, dan kerja sama dengan cabang PDHI serta perguruan tinggi. Dengan cara ini, lebih banyak dokter hewan di daerah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan.