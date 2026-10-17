Mirjawal Dorong Penguatan Usaha Veteriner untuk Perluas Peluang Kerja Dokter Hewan

jpnn.com - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) periode 2026–2030 drh. Mirjawal, M.M., mendorong penguatan dukungan bagi dokter hewan yang berkiprah di dunia usaha dan investasi.

Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis, mengembangkan inovasi, dan memperluas kesempatan kerja dalam ekosistem veteriner.

Dalam gagasannya mengenai penguatan Unit Pengembangan Nonteritorial (UPNT), Mirjawal menyoroti luasnya bidang usaha yang dapat menjadi ruang kontribusi dokter hewan. Bidang tersebut mencakup klinik dan rumah sakit hewan, farmasi veteriner, alat kesehatan, pakan, laboratorium, peternakan, teknologi digital, serta berbagai produk dan layanan kesehatan hewan.

Baca Juga: Mirjawal Dorong Dokter Hewan Terus Tingkatkan Keahlian agar Layanan Semakin Baik

"Dokter hewan yang terlibat dalam ekosistem tersebut tidak hanya berperan sebagai tenaga profesional, tetapi juga dapat menjadi pengusaha, pemimpin perusahaan, pengembang teknologi, investor, dan inovator,” tulis Mirjawal yang juga ketua PDHI Cabang Jawa Barat V.

Arah pengembangan 2026–2030 pada bidang ini mencakup tiga sasaran: meningkatnya kesiapan dan kualitas pengelolaan usaha anggota, berkembangnya solusi atas kebutuhan lapangan, serta terbukanya kemitraan dan peluang kerja.

Dia menjelaskan bahwa pendampingan usaha perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan bisnis. Dokter hewan yang baru merintis membutuhkan dukungan untuk menyusun model usaha, mengenali kebutuhan pasar, dan merencanakan sumber daya. Sementara itu, pelaku usaha yang telah berjalan membutuhkan penguatan pada aspek mutu layanan, pengelolaan keuangan, kepemimpinan, manajemen risiko, dan pengembangan usaha.

Keluaran pendampingan dapat berupa rencana pengembangan bisnis yang memuat prioritas tindakan, kebutuhan sumber daya, tahapan pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan. Peninjauan berkala diperlukan agar proses belajar berlanjut hingga penerapannya dalam pengelolaan usaha.

Pada bidang inovasi, kolaborasi antara praktisi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha dapat diarahkan untuk mengembangkan solusi atas persoalan nyata. Peluangnya mencakup perbaikan proses layanan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan produk yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan hewan.