Mirjawal: Pengendalian Rabies Jangan Terjebak Sekat Sektoral

jpnn.com - Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V, drh. Mirjawal mendorong penguatan Sistem Veteriner Nasional yang mampu menghubungkan sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, lingkungan, dan pemerintah daerah.

Mirjawal mengatakan rabies menjadi salah satu contoh paling nyata bahwa persoalan kesehatan hewan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Penanganan perlu keterhubungan antara tenaga kesehatan, dokter hewan, laboratorium, pemerintah, organisasi profesi, serta masyarakat.

"Rabies bukan hanya persoalan kesehatan hewan dan bukan pula semata-mata persoalan kesehatan manusia. Rabies merupakan persoalan bersama yang hanya dapat dikendalikan apabila seluruh unsur bekerja dalam satu sistem," kata Mirjawal, dalam keterangan pada Selasa (22/9/2026).

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Dia menyampaikan masalah itu menjelang peringatan World Rabies Day tiap 28 September, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan rabies dan memperkuat upaya eliminasi penyakit tersebut.

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia, terutama melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Sekitar 99 persen kasus rabies pada manusia berkaitan dengan penularan melalui anjing yang terinfeksi.

Meski berakibat fatal setelah gejala klinis muncul, rabies dapat dicegah melalui vaksinasi hewan, penanganan luka secara cepat, pemberian vaksin antirabies kepada korban, serta pengendalian sumber penularan.

Mirjawal menjelaskan, ketika kasus gigitan terjadi, penanganannya tidak cukup hanya dengan membawa korban ke fasilitas kesehatan. Petugas juga perlu menelusuri hewan yang menggigit, melakukan observasi atau pemeriksaan, memastikan ketersediaan vaksin, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Proses tersebut melibatkan puskesmas atau rumah sakit, dinas kesehatan, dinas yang membidangi kesehatan hewan, dokter hewan, laboratorium, pemerintah daerah, dan masyarakat di lokasi kejadian.