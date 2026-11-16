Mirra Andreeva Juara WTA Finals 2026, Belum Punya SIM
jpnn.com - CALIFORNIA - Cewek Rusia berusia 19 tahun Mirra Andreeva menjadi juara WTA Finals setelah mengalahkan petenis Ukraina Elina Svitolina 7-5, 6-3 di Indian Wells, California, Senin (16/11) pagi WIB.
Andreeva yang meraih Grand Slam pertamanya di Roland Garros 2026 itu menjadi juara WTA Finals tanpa kehilangan satu set pun sepanjang turnamen.
Dia mulus ke final setelah mengalahkan Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Diana Shnaider, dan Svitolina (di penyisihan).
Andreeva menjadi remaja ketiga setelah Chris Evert dan Maria Sharapova yang memenangi WTA Finals pada penampilan debutnya.
WTA Finals merupakan ajang penutup turnamen tenis dunia, yang hanya diikuti Top 8 dunia.
"Rasanya luar biasa. Tentu saja, saya merasa sangat terhormat," ujarnya.
Andreeva akan naik satu peringkat di ranking dunia, dari ketiga ke urutan kedua, hanya terpaut 300 poin dari peringkat satu dunia Elena Rybakina yang absen pada WTA Finals 2026 ini.
Selain menerima hadiah uang sebesar USD 3,37 juta, Andreeva juga berhak atas Mercedes-Benz AMG SL 55 yang dirancang khusus dengan warna ungu khas WTA.
Mirra Andreeva jadi juara WTA Finals 2026, dapat hadiah uang banyak dan mobil, eh belum punya SIM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ben Shelton Pukul Arthur Fils di ATP Finals 2026
- Petenis Indonesia Janice Tjen Kalah dari Nomor 5 Dunia di US Open 2026
- Janice Tjen Dipukul Mirra Andreeva di 16 Besar Cincinnati Open 2026
- Mirra Andreeva Juara Roland Garros 2026
- Mengejutkan, Semifinalis Roland Garros 2026 Mengundurkan Diri
- Aryna Sabalenka Kandas di Perempat Final Roland Garros 2026