Mirukaku Perkenalkan SUNSATIONAL UV Defender, Sunscreen Ringan untuk Aktivitas Harian

jpnn.com, JAKARTA - Mirukaku meluncurkan produk sunscreen terbaru bertajuk SUNSATIONAL UV Defender SPF 50 PA++++, yang dirancang untuk memberikan perlindungan optimal terhadap paparan sinar matahari sekaligus membantu merawat kesehatan kulit dalam penggunaan sehari-hari.

Produk ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sunscreen yang tidak hanya menawarkan perlindungan tinggi terhadap sinar UVA dan UVB, tetapi juga nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas, baik di dalam maupun luar ruangan.

SUNSATIONAL UV Defender mengusung formula water-based yang ringan, cepat menyerap, serta memberikan hasil akhir alami tanpa meninggalkan white cast. Produk ini diklaim tetap nyaman digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit maupun sebelum mengaplikasikan riasan.

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Selain perlindungan dari sinar matahari melalui SPF 50 PA++++, sunscreen ini juga diperkaya kandungan Niacinamide yang dikenal membantu menjaga skin barrier sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat.

Menurut Mirukaku, kombinasi perlindungan UV dan manfaat skincare dalam satu produk diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi masyarakat yang menginginkan perlindungan sekaligus perawatan kulit dalam satu langkah.

Produk ini juga dikembangkan untuk menyesuaikan karakteristik kulit masyarakat Indonesia yang hidup di iklim tropis. Formulanya diklaim cocok digunakan pada berbagai jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan rentan berjerawat (acne-prone).

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Beberapa keunggulan yang ditawarkan SUNSATIONAL UV Defender antara lain:

- SPF 50 PA++++ untuk membantu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.

- Diperkaya Niacinamide untuk membantu merawat skin barrier.

- Formula water-based yang ringan dan cepat menyerap.

- Tidak meninggalkan rasa berminyak (no greasy).

- Tidak menimbulkan white cast dengan hasil akhir natural.

- Cocok untuk aktivitas indoor maupun outdoor.

- Memberikan perlindungan yang nyaman meski saat berkeringat.

Dari sisi kemasan, Mirukaku menghadirkan desain berbentuk tube dengan sistem dispenser yang diklaim lebih higienis, mudah digunakan, serta praktis dibawa bepergian sehingga memudahkan pengguna melakukan re-apply saat diperlukan.