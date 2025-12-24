menu
Misa Natal 2025, Gereja Santo Yoseph Palembang Siapkan 6.000 Kursi
Romo Gereja Katolik Santo Yoseph, Hyginus Gonopratowo di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Rabu (24/12/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Gereja Santo Yoseph yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang menyiapkan 6000 kursi untuk Misa Natal 2025.

Romo Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang, Hyginus Gonopratowo mengatakan bahwa 6000 kursi tersebut digunakan untuk dua sesi.

"Misa pertama malam ini ada 3000 kursi jemaat yang kami siapkan. Dan besok 3000 kursi, sehingga total 6000 kursi," kata Romo Hyginus di Gereja Santo Yoseph Palembang, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, Misa akan mulai dilakukan pada malam ini sekitar pukul 17.00 WIB serta pukul 19.30 WIB.

Khotbah misa pertama dipimpin oleh Romo Pikjen, sementara misa kedua akan dipimpin Romo Hyginus.

"Lalu pada 25, besok Misa pertama dan Misa kedua akan dipimpin saya sendiri Romo Hyginus Gonopratowo, Romo Pikjen dan Uskup Agung Mgr. Yohanes Harun Yuwono," bebernya.

Romo Hyginus menyebut Tema Natal 2025 yakni 'Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga'.

"Kita diajak untuk mensyukuri keluarga masing-masing dalam damai suka cita," tambahnya.

