Misbakhun Ajak Elite Politik Harus Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Jangan Ambigu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Depinas SOKSI yang juga Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan, kejernihan serta konsistensi sikap dalam merespons dinamika nasional belakangan ini.

Dia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas politik, menghindari narasi provokatif, serta tidak mendorong gerakan di masyarakat yang berpotensi memanaskan situasi dan meningkatkan eskalasi sosial-politik.

Misbakhun menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan harus dihormati sebagai aspirasi masyarakat.

Namun, di tengah tekanan akibat dinamika geopolitik dan situasi ekonomi saat ini, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab serta diarahkan untuk menenangkan keadaan.

"Kritik itu penting dalam demokrasi, dan pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat, tetapi dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Dia menambahkan keterbukaan pemerintah terhadap masukan publik juga terlihat dari langkah penegakan hukum dalam sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dalam kasus MBG.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Dalam persoalan MBG, langkah penegakan hukum juga berjalan. Karena itu, mari kita dorong koreksi yang konstruktif, bukan kegaduhan baru,” ujar Misbakhun.

Partai Politik Perlu Tegas dan Konsisten