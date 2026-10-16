Misbakhun Bekali Konstituen Cara Tangkal Investigasi Ilegal dan Penjahat Digital

jpnn.com - PROBOLINGGO - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti konstituennya di Probolinggo, Jawa Timur, tidak mudah tergiur investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan berlipat-lipat dalam waktu singkat.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu menegaskan hal penting untuk mengetahui kevalidan investasi ialah pada legalitasnya.

Misbakhun menyampaikan warning itu saat menjadi pembicara ‘Literasi dan Inklusi Keuangan’ di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan bertema ‘Waspada Kejahatan Aktivitas Keuangan Ilegal’ itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau ada yang menawarkan investasi dengan janji uang Rp10 juta menjadi Rp15 juta dalam tiga bulan, masyarakat jangan langsung percaya. Setiap penawaran investasi harus diperiksa legalitas dan izinnya, jangan sampai uang yang sudah dikumpulkan untuk kebutuhan pendidikan anak atau kebutuhan keluarga justru hilang karena investasi ilegal,” ujar Misbakhun.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Jatim itu menegaskan bahwa legalitas sebuah perusahaan tidak serta-merta membuktikan penawaran investasinya telah memiliki izin yang sesuai.

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Oleh karena itu, Misbakhun meminta konstituennya memahami perbedaan antara izin usaha perusahaan dan perizinan untuk menjalankan aktivitas keuangan tertentu.

Dalam rangka itu pula Misbakhun menggandeng OJK. Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner, dan Logistik OJK Darmansyah juga menjadi pembicara pada kegiatan literasi itu.