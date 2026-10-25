Misbakhun Minta Pemerintah Serius Pantau Gejolak Pasar Modal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun meminta pemerintah terus memantau gejolak pasar modal, menyusul rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status bursa saham di Indonesia.

Legislator Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR RI telah berulang kali meminta evaluasi dan pemantauan terhadap kondisi pasar modal dalam rapat bersama pihak terkait.

"Sering sekali Komisi XI itu rapat, kemudian memohon lakukan evaluasi, monitoring, termasuk terhadap penurunan pasar modal," kata Misbakhun, Minggu (25/10).

Mantan pegawai negeri Kementerian Keuangan itu menilai reformasi pasar modal perlu terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan investor. Menurut Misbakhun, salah satu langkah yang ditempuh ialah proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Misbakhun menyebut pembenahan tata kelola bursa menjadi bagian penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memenuhi standar internasional.

"Ini untuk memberikan pesan yang nyata dan kuat kepada MSCI, termasuk kepada masyarakat global, investor global, bahwa Indonesia mengikuti protokol-protokol tata kelola bursa saham internasional," ujarnya.

Misbakhun mengungkapkan BEI telah beberapa kali berdiskusi dengan MSCI mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Informasi tersebut juga telah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

"Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan," kata Misbakhun.