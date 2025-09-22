Misi Berat di Markas Arema FC, Thom Haye Janjikan Sesuatu untuk Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung datang ke markas Arema FC pada pekan keenam BRI Super League dengan tekad penuh.

Gelandang Persib Thom Haye memastikan timnya siap bekerja keras demi membawa pulang tiga poin.

Menurut jadwal, pertandingan Arema vs Persib akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025) sore.

Tantangan Berat Persib

Meski menyadari tantangan berat yang menanti, Haye menegaskan bahwa motivasi Persib untuk menang tetap tinggi.

"Perjalanan juga membuat persiapan sedikit berat, tetapi kami tidak menjadikan itu alasan,” ujar Haye.

Persib memang baru saja melakoni laga internasional di ajang AFC Champions League Two menghadapi klub Singapura Lion City Sailors FC.

Empat hari berselang, Persib harus melakoni partai tandang melawan Arema. Situasi itu membuat stamina dan konsentrasi pemain bakal benar-benar diuji.

Optimisme Thom Haye

Namun, Haye optimistis dengan mental kuat dan persiapan baik, peluang mencuri poin penuh dari Kanjuruhan tetap terbuka.