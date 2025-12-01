Misi Berat Persib di Tengah Jeda Super League, 2 Laga Tunda Bisa Ubah Peta Klasemen
jpnn.com - Persib Bandung memasuki jeda BRI Super League 2025/2026 dengan ujian besar.
Alih-alih menikmati waktu rehat selama SEA Games 2025, Maung Bandung justru harus berjibaku dalam dua laga tunda yang bisa menentukan arah perjalanan mereka di klasemen.
Dua Laga Tunda yang Menentukan
Dua pertandingan ini bukan sekadar penuntasan jadwal, tetapi peluang emas bagi Persib untuk menyalip Persija Jakarta, yang kini nyaman di posisi runner up.
Laga tunda perdana mempertemukan Persib dengan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 5 Desember 2025.
Pertemuan ini sejatinya sudah dijadwalkan pada 31 Agustus lalu, tetapi harus mundur akibat situasi keamanan nasional yang terganggu oleh demonstrasi besar-besaran.
Kini, Persib datang dengan misi memanfaatkan momentum. Kemenangan di kandang akan menjadi modal penting sebelum mereka menghadapi tantangan berikutnya.
Tandang Berat ke Markas Malut United
Persib kembali turun gelanggang pada 14 Desember 2025 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Kie Raha.
Laga ini merupakan penundaan dari pekan ke-12 yang seharusnya digelar 9 November. Pertandingan diundur karena Persib kala itu menjalani jadwal padat dan tengah fokus di ajang AFC Champions League Two.
Persib Bandung memasuki jeda BRI Super League 2025/2026 dengan ujian besar. Peta klasemen bisa berubah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita
- Thom Haye Persembahkan Gol Pertamanya Buat Seorang Wanita yang Jauh di Sana
- Persib Bandung Lumat Madura United, Ada Cerita Besar di Balik Debut Alfeandra Dewangga
- Gol Spesial Thom Haye untuk Keluarga, Persib Mengamuk 4-1 di Kandang Madura United
- Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila
- Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United