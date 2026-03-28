Misi Besar Borneo FC: Kejar Persib Bandung dan Rebut Takhta Juara
jpnn.com - Borneo FC langsung mengalihkan fokus ke sisa kompetisi seusai jeda kompetisi BRI Super League.
Pesut Etam kini bersiap menghadapi sembilan pertandingan terakhir yang akan sangat menentukan nasib mereka di akhir musim.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan anak asuhnya siap menghadapi tekanan di fase krusial ini.
Dia menyebut momen penutup musim selalu menjadi ujian berat, baik dari sisi mental maupun konsistensi permainan.
"Kami akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik hingga kompetisi berakhir," tegasnya.
Jeda singkat sebelumnya dimanfaatkan Borneo FC untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus menyegarkan pikiran para pemain.
Kini, tim kembali berkumpul dengan tekad penuh untuk menjaga performa tetap stabil.
Sejauh ini, Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara Super League dengan koleksi 54 poin.
Borneo FC memasuki fase krusial dengan 9 laga tersisa. Mampukah mereka mengejar Persib dan menjaga asa juara?
