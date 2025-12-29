Misi Besar di Kandang, Timnas Futsal Indonesia Rilis 25 Kandidat Skuad Piala Asia 2026
jpnn.com - Timnas futsal Indonesia resmi mengumumkan 25 pemain yang masuk dalam daftar awal skuad untuk menghadapi Piala Asia Futsal 2026.
Nama-nama tersebut akan mengikuti proses seleksi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai skuad final untuk turnamen yang digelar di Indonesia.
Pengumuman tersebut dilakukan tak berselang lama setelah Skuad Garuda memastikan medali emas SEA Games 2025.
Timnas futsal Indonesia naik podium pertama dengan cara impresif setelah menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor 6-1.
Daftar 25 pemain ini masih bersifat sementara. Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto akan melakukan pemangkasan secara bertahap untuk menyesuaikan dengan regulasi resmi Piala Asia Futsal 2026.
Proses seleksi ketat dipastikan berlangsung seiring mendekatnya jadwal turnamen.
Sebagai tuan rumah, Indonesia tergabung di Grup A bersama Irak, Kirgizstan, dan Korea.
Selain Indonesia Arena, Jakarta International Velodrome juga disiapkan sebagai venue pertandingan. Dua arena tersebut diharapkan mampu menjadi panggung ideal bagi persaingan futsal level Asia.
