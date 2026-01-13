Misi Kebangkitan Jakarta Livin’ Mandiri di Proliga 2026 Seri Medan
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri masih terus mencari bentuk permainan terbaik di Proliga 2026.
Skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul itu tercatat mengalami dua kekalahan pada seri pembuka di Pontianak.
Yolla Yuliana dan kolega menyerah dengan skor telak 0-3 di tangan Bandung bjb Tandamata serta Jakarta Electric PLN.
Manajer Jakarta Livin’ Adnan Husein menilai pelatih serta ofisial terus mencari komposisi terbaik.
Dari dua laga, terlihat banyak perubahan yang dilakukan, terutama di posisi setter dan middle blocker.
Kedua posisi tersebut dicari komposisinya agar bisa menjadi kekuatan tim milik BUMN tersebut dalam mengarungi Proliga 2026.
"Kami sudah melakukan evaluasi di internal. Para pelatih dan asisten tentu sudah melakukan evaluasi secara detail."
"Untuk itu, formasi awal akan coba seusai dengan kebutuhan pelatih serta asisten," ujar Adnan saat dihubungi JPNN.com.
Tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri berupaya bangkit saat jumpa Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 seri Medan, Jumat (16/1)
