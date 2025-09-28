Misi Pecah Telur Jonatan Christie dan Muhammad Shohibul Fikri di Korea Open 2025

jpnn.com - Jonatan Christie (tunggal putra) serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) akan menjadi harapan Indonesia pada partai final Korea Open 2025.

Laga puncak turnamen level BWF Super 500 itu berlangsung hari ini, Minggu (28/9/2025), di Suwon Gymnasium, Korea.

Rangkaian final Korea Open 2025 akan tersaji mulai pukul 09.00 WIB.

Indonesia berpeluang besar menutup akhir pekan dengan manis setelah menempatkan wakil di nomor tunggal putra dan ganda putra.

Jojo Tantang Antonsen

Jojo -sapaan Jonatan- menemui tantangan berat dengan menghadapi unggulan pertama asal Denmark Anders Antonsen.

Laga ini bisa menjadi momen istimewa bagi Jojo yang kembali melangkah ke final Korea Open setelah harus puas menjadi runner up pada edisi 2017 dan 2022.

Baca Juga: Jonatan Christie Mesti Waspada Jumpa Anders Antonsen di Final Korea Open 2025

Meski belum pernah mengangkat trofi di Negeri Ginseng, Jonatan datang dengan motivasi tinggi untuk memutus catatan tersebut.

Di sektor ganda putra, Fajar/Fikri harus berhadapan dengan pasangan nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea).