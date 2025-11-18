Misi Penebusan di Pakansari: Mampukah Timnas U-23 Indonesia Bangkit dari Luka Lawan Mali?
jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia kembali bersiap menantang Mali U-22 dalam laga uji coba kedua yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11/2025) malam.
Setelah digasak 0-3 pada pertemuan pertama akhir pekan lalu, Garuda Muda datang dengan satu misi, yakni membuktikan bahwa mereka belajar cepat dan mampu bangkit.
Momentum Kebangkitan Setelah Kekalahan Menyakitkan
Pelatih Indra Sjafri menegaskan bahwa tim sudah melakukan evaluasi mendalam.
Hasil di laga perdana memberikan pelajaran berharga bagi Garuda Muda. Meski skor akhir mencolok, performa Iver Jenner dan kolega sebenarnya tidak sepenuhnya inferior.
Indonesia mampu membuat sejumlah peluang, tetapi rapuh dalam transisi serta beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang berujung kebobolan.
Di sisi lain, Mali tidak ingin tampil setengah hati. Tim asal Afrika Barat itu diprediksi kembali menurunkan komposisi yang sangat mengandalkan kecepatan, fisik kuat, dan pergerakan agresif di lini depan.
Ujian Penting menuju SEA Games 2025
Ini menjadi tantangan terbesar bagi para bek Indonesia yang pada laga pertama kerap kewalahan mengimbangi kecepatan serangan Mali.
Karena itu, Garuda Muda wajib tampil lebih disiplin, mempersempit ruang antarlini, dan meminimalkan kesalahan mendasar.
