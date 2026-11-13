Misi Pesawat Hercules Australia Bantu Padamkan Karhutla di Kaltim Resmi Berakhir

jpnn.com, JAKARTA - Misi penerbangan pesawat Large Tanker Hercules C-130 milik Pemerintah Australia dalam membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur telah resmi berakhir.

Pesawat tersebut tercatat menjalankan operasi terakhirnya di kawasan Samarinda, Sangatta, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis (12/11/2026).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa berakhirnya misi ini berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati kedua negara.

"Sesuai dengan jadwal kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Australia pada penanggulangan karhutla pada 12 November 2026 menjadi hari terakhir penerbangan pesawat Large Tanker Hercules C-130 dalam misi pemadaman karhutla di Kalimantan Timur," kata dia

Berton merinci bahwa selama tujuh hari penugasannya di Indonesia, tim udara Australia telah melaksanakan operasi pemadaman di sejumlah wilayah strategis di Kalimantan Timur, meliputi kawasan Samarinda, Sangatta, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Atas kerja sama dan bantuan tersebut, pemerintah RI melalui BNPB menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Australia yang telah bersinergi dalam menanggulangi karhutla di daerah tersebut.

"Tentu kami akan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Australia yang membantu penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Timur," imbuhnya.

Meski demikian, dia menambahkan bahwa operasi penanganan karhutla di Kaltim tetap dijalankan oleh tim satuan tugas (satgas) pemadaman darat, dan satgas udara nasional karena memang berdasarkan data terkini terjadi lonjakan titik api di Kaltim sebesar 77 persen, sementara luas lahan terbakar mengalami kenaikan signifikan sebesar 50 persen.(antara/jpnn)