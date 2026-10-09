MISJ Bersinar di Indonesia Inventors Day 2026 Lewat Inovasi Aplikasi LaborLink
jpnn.com, JAKARTA - Pekerja informal di sekitar kita kerap bekerja tanpa jejak. Bertahun-tahun memeras keringat, reputasi mereka hanya bersandar pada cerita dari mulut ke mulut.
Tanpa dokumen resmi, mereka kerap harus memulai semuanya dari nol setiap kali berganti tempat kerja.
Gagasan untuk memberi pengakuan layak inilah yang mendorong lima murid kelas 10 Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ)—Noah, Dityo, Ratih, Kenzie, dan Vinz berinovasi.
Kerja keras mereka pun diganjar penghargaan tertinggi Grand Prize kategori IYIA Junior serta Medali Emas kategori IoT and Apps di ajang Indonesia Inventors Day (IID) 2026.
Melalui aplikasi bernama LaborLink, mereka mengusung misi “Work Made Visible” untuk membantu pekerja blue-collar di Jakarta membangun rekam jejak digital yang terpercaya.
Kemenangan LaborLink menjadi puncak prestasi MISJ di IID 2026.
Secara keseluruhan, sekolah sukses memboyong 1 Grand Prize, 1 Best Award, 17 Medali Emas, dan 2 Medali Perak dari 19 tim inovasi yang diterjunkan.
Validasi Kerja yang Adil dan Transparan
lima murid kelas 10 Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ)—Noah, Dityo, Ratih, Kenzie, dan Vinz berinovasi membuat aplikasi LaborLink
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