Miss Glam Dorong Pertumbuhan Ritel Kecantikan Berbasis Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - Miss Glam, jaringan ritel kecantikan asal Padang, menggelar gathering perdana bagi pelanggan setianya melalui acara Gathering Miss VIP di MBS Hotel Medan, baru-baru ini.

Miss Glam yang didirikan pada 2020, kini memiliki 42 gerai, dengan 38 di antaranya berada di wilayah Sumatera.

Perusahaan menyebut ekspansi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri kecantikan di daerah dengan memberdayakan talenta lokal.

Saat ini, Miss Glam memiliki lebih dari 300.000 anggota komunitas Miss VIP di Indonesia. Khusus di Medan, jumlah anggota komunitas tersebut mencapai sekitar 23.000 orang.

Gathering digelar sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan komunitas pelanggan di kota tersebut.

Mengusung tema “Make Matcha, Play, Connect, Celebrate”, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif.

Peserta mengikuti lokakarya membuat matcha bersama instruktur profesional dari matcha bar yang didampingi sejumlah influencer, termasuk kegiatan menghias cup matcha dan sesi tanya jawab mengenai kecantikan serta gaya hidup.

Selain lokakarya, peserta dapat mengikuti berbagai kegiatan di sejumlah stan, seperti photobooth, permainan, stan belanja, pemeriksaan kulit dan rambut, serta demonstrasi tata rias dari sejumlah jenama yang bekerja sama dengan Miss Glam.