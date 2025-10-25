menu
Missing Middle, Tantangan Utama Pertumbuhan UKM di Asia Tenggara

Ilustrasi. Pekerja Usaha Kecil Menengah (UKM) menyelesaikan pembuatan celana berbahan denim di Pusat Industri Kreatif, Jakarta. Foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

jpnn.com, JAKARTA - Connect for Change (C4C) Summit 2025 menyoroti isu 'Missing Middle' sebagai fokus utama, dengan tujuan mendorong solusi konkret bagi pertumbuhan masyarakat kecil di Asia Tenggara.

Founder & Chairperson Kumpul sekaligus penyelenggara C4C Summit 2025, Faye Wongso menjelaskan alasan di balik fokus ini.

Faye menyebutkan Asia Tenggara seringkali terlewatkan dalam percaturan ekonomi global, dengan perhatian lebih banyak tertuju pada blok Timur atau Barat.

Padahal, mayoritas perusahaan di Asia Tenggara, sekitar 97 persen, tergolong sebagai usaha kecil dan menengah (UKM).

"Kalau dilihat dari sisi economic development, hampir 97% dari seluruh enterprises di Asia Tenggara itu sebenarnya masih tergolong small and growing businesses," kata Faye di Jakarta, baru-baru ini.

'Missing Middle', menurut Wongso, merujuk pada posisi UKM yang berada di tengah-tengah.

Seringnya, dianggap terlalu besar untuk menerima bantuan langsung dari pemerintah, tetapi terlalu kecil untuk mengakses institusi keuangan besar atau investasi bernilai tinggi.

"Jadi, mereka ini seperti terjebak di tengah," katanya.

Connect for Change (C4C) Summit 2025 menyoroti isu 'Missing Middle' di Asia Tenggara sebagai fokus utama.

