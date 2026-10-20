Mission S Disiapkan Sebagai Supercar Murni di Atas Porsche 911

jpnn.com - Lewat konsep Mission S, pabrikan asal Stuttgart - Porsche ingin kembali ke akar performa sejatinya. Supercar digadang akan menduduki posisi di atas sang ikon, Porsche 911.

Secara proporsi, Mission S tampil dengan siluet mid-engine klasik.

Wajah depannya memancarkan aura tajam ala 911 GT1, lengkap dengan saluran udara besar dan lekuk sepatbor torpedo.

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Di belakang, nuansa dramatis terpancar lewat kipas radiator mungil—penghormatan untuk mobil balap legendaris Porsche 917.

Bersanding di belakang, rear wing terintegrasi dan empat pipa knalpot bertumpuk.

Masuk ke interior, Porsche melakukan langkah berani. Terinspirasi dari kesederhanaan 356 dan 550 Spyder, kabin Mission S benar-benar bersih dari layar infotainment raksasa.

Porsche sengaja menghilangkan gangguan visual agar fokus pengemudi tak terpecah.

Sebagai gantinya, terdapat lima klaster instrumen digital untuk informasi vital, tombol fisik model toggle, jok bucket dengan sabuk enam titik, serta tuas transmisi serat karbon.