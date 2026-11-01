Misteri 3060

jpnn.com - Saya masih tertinggal di Beijing. Masih ada dua rapat yang harus saya ikuti. Sebagian besar rombongan sudah pulang Jumat sore. Sebagian lagi meneruskan perjalanan pribadi ke Shanghai. Ada yang ke Xi'an. Ada juga yang ingin lebih lama di Beijing. Ada pula yang sudah lebih dulu ''pulang'' ke London.

Di Beijing saya makan siang di kantin perusahaan tempat saya rapat. Janet dan suami sudah kembali dari Jakarta. Di Tiongkok biasa saya alami: perusahaan punya kantin sendiri. Tidak ada bedanya dengan restoran. Baik tatanan mejanya maupun menunya. Mereka umumnya punya juru masak sendiri. Karyawan tidak perlu meninggalkan kantor terlalu lama untuk makan siang.



Langit begitu biru saat Dahlan Iskan dan rombongan DIsway Business Adventures Vol. 5 berfoto di halaman pabrik mie instan Master Kong, Tianjin.--

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Biasanya ada satu atau dua ruang VIP di kantin seperti itu. Tergantung besar kecilnya perusahaan. Juga tergantung pada banyak tidaknya tamu penting –khususnya dari luar negeri.

Di perusahaan tempat saya rapat itu hanya ada satu ruang VIP dengan meja makan bundar untuk 10 kursi. Di masa lalu setiap kali masuk ruang seperti itu sering berdebat dulu: siapa yang harus duduk di ''kursi kepala naga''. Yakni kursi yang posisinya lurus dari pintu masuk.

Posisi kursi semacam itu kadang ditandai dengan bentuk kursi yang sedikit berbeda. Kadang ditandai dengan cara penempatan kain pengelap mulut. Untuk kursi biasa kain putihnya dilipat indah –ditaruh di atas piring. Untuk kursi kepala naga kain putihnya dilipat rapi untuk ditempatkan di gelas anggur merah.

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Beberapa kali saya dipaksa untuk duduk di kursi kepala naga seperti itu. Kemarin paksaan seperti itu akhirnya saya terima –daripada lama saling dorong. Kasihan yang perutnya sudah sangat lapar –seperti perut saya.

Yang lebih sering: saya "memaksa" pimpinan perusahaannya untuk menempati kursi kepala naga.