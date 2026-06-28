Misteri Kematian Dokter Icha Seusai Diduga Diintimidasi 3 Anggota Dewan

jpnn.com, KUPANG - Dokter Icha meninggal dunia setelah diduga diintimidasi oleh tiga oknum anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Polisi saat ini mengintensifkan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan dengan mengedepankan alat bukti serta keterangan para saksi.

"Hari ini proses pengambilan keterangan terhadap para saksi masih berlangsung. Penyidik terus bekerja mengumpulkan fakta-fakta untuk membuat terang peristiwa ini. Hasil pemeriksaan para saksi nantinya akan kami laporkan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai," kata Kapolres TTU AKBP Eliana Papote, Sabtu (27/6).

Kapolres menjelaskan penyidik akan memeriksa saksi-saksi yang bertugas bersama korban saat piket di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada hari kejadian untuk melengkapi proses penyelidikan.

Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan pihak RS Leona guna memperoleh rekam medis terkait kondisi kesehatan dan kejiwaan dr. Icha selama menjalani perawatan pascakejadian.

Tak hanya itu, Polres TTU juga akan memanggil tiga anggota dewan Kabupaten TTU untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap almarhumah dr. Icha.

"Kami juga berkoordinasi dengan ahli pidana dan ahli psikologi guna mengkaji apakah dugaan intimidasi tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Semua dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Kapolres.

Di samping proses penyelidikan, Polres TTU terus mengedepankan langkah-langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.