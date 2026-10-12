Misteri Kematian Pria asal Bukittinggi di Kebon Jeruk, Tubuh Berbalut Kain Hitam

jpnn.com - Seorang pria berinisial MF (24) ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terbungkus semacam kain berkelir hitam di dalam kamar indekosnya, di Jalan Salam IV, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (8/10/2026) lalu.

Kakak korban, Fani mengatakan awalnya korban sempat berkomunikasi melalui telepon selulernya dua hari sebelum ditemukan meninggal, yakni pada Selasa (6/10/2026).

Namun dua hari kemudian, korban yang berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat dan belum lama lulus kuliah itu tidak dapat dihubungi pihak keluarga.

"Ibu saya hari Rabu dan Kamis itu mencoba komunikasi sama adik saya, tapi enggak bisa dihubungi," ujar Fani saat dikonfirmasi, Minggu (11/10/2026).

Fani yang saat itu berada di luar negeri pun berinisiatif untuk memesan ojek online pada Kamis (8/10) pagi hanya untuk mengecek kondisi adiknya di kamar indekos tersebut.

Dia menerangkan bahwa setiba di lokasi indekos, sang pengendara ojol berinisiatif untuk melakukan telepon video guna melaporkan kondisi korban.

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"Ojol ini minta ijin ke Bu Nila (penjaga kos) untuk ke kamar karena ingin mengecek kondisi, sesampai di depan kamar kos itu dipanggil dan diketuk pintu tapi tidak ada jawaban. Posisi pintu terkunci dari dalam," ungkapnya.

Menurut Fani, penjaga indekos sempat mengambil kunci serep tapi tidak bisa membuka pintu karena MF kunci di dalam kamar masih tersangkut pada lubang kunci.