menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Misteri Kerangka Manusia di Hutan Lindung Bukit Argapura, Begini Dugaan Polisi

Misteri Kerangka Manusia di Hutan Lindung Bukit Argapura, Begini Dugaan Polisi

Misteri Kerangka Manusia di Hutan Lindung Bukit Argapura, Begini Dugaan Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Temuan rangka manusia dan sejumlah barang dari Bukit Argapura, Lombok Barat, Jumat (4/9/2026). (ANTARA/HO-Polresta Mataram)

jpnn.com - Penemuan kerangka manusia di Hutan Lindung Bukit Argapura, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masih diselidiki kepolisian.

Polisi memperkirakan kerangka manusia itu merupakan seseorang berusia 20 hingga 30 tahun.

Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti menjelaskan perkiraan usia tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel tulang oleh Tim Kedokteran Kepolisian Daerah NTB.

Baca Juga:

"Jadi, dari pemeriksaan sampel tulang diperkirakan itu manusia berusia 20 hingga 30 tahun," kata dia, Rabu (9/9/2026).

AKP Wiwin mengatakan proses identifikasi masih berlangsung dengan pengujian DNA untuk mengetahui identitas rangka tersebut.

"Untuk memastikan identitasnya, kami masih menunggu hasil pemeriksaan DNA," ujarnya.

Baca Juga:

Setelah hasil DNA diperoleh, polisi akan mencocokkannya dengan data orang hilang maupun keterangan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya.

Wiwin menyebut rangka itu kini telah dimakamkan di areal pemakaman Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) Mandalika, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Penemuan kerangka manusia di Hutan Lindung Bukit Argapura, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masih diselidiki kepolisian. Begini informasinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI