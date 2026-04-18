Misteri Mayat di Sungai Citarum Terjawab

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, Jawa Barat, berhasil mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di bantaran Sungai Citarum pada Jumat (17/4/2026) ANTARA/HO-Polresta Bandung.

jpnn.com - Tim INAFIS Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung berhasil mengidentifikasi mayat pria yang ditemukan warga di bantaran Sungai Citarum.

Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki di Bandung menyebut mayat yang sebagian tubuhnya sudah berupa kerangka itu teridentifikasi sebagai Indra Haerudin (32), warga Kecamatan Ciparay.

Identitas korban dipastikan setelah pihak keluarga mengenali sejumlah ciri fisik dan barang yang masih melekat pada tubuh korban.

"Keluarga meyakini bahwa jasad tersebut adalah korban, apalagi yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan tertentu," ucap AKP Hendri.

Korban diketahui memiliki kebiasaan memancing di sekitar Sungai Citarum dan Indra diduga meninggal dunia akibat kecelakaan saat beraktivitas di sekitar sungai.

"Korban sehari-hari sering memancing, diduga terpeleset," ujarnya.

Menurut keterangan keluarga, korban terakhir terlihat pada 5 atau 6 April 2026 sehingga kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Ciparay pada 8 April 2026.

Meski sempat direncanakan dilakukan autopsi, pihak keluarga menolak proses tersebut. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga.

