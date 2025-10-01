Misteri MotoGP Indonesia: Belum Ada Juara yang Bisa Bertahan

jpnn.com - Sejak hadir pertama kali pada 2022, MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika langsung mencuri perhatian dunia.

Pasalnya, setiap tahun selalu ada juara berbeda yang lahir di Lombok.

Debut MotoGP Indonesia pada 2022 berlangsung dramatis. Hujan deras mengguyur Mandalika, membuat lintasan licin dan balapan penuh ketidakpastian.

Baca Juga: Satu dari Lima Juara Dunia Absen di MotoGP Indonesia 2025

Memulai race dari posisi ketujuh, Miguel Oliveira menyalip satu per satu lawan dan merebut kemenangan.

Hasil itu membuktikan balapan di Mandalika bukan sekadar adu kecepatan, tetapi juga adu strategi meski musim 2022 didominasi oleh Francesco Bagnaia

Setahun berselang, giliran Bagnaia yang merasakan podium tertinggi Mandalika.

Start dari barisan tengah, pembalap asal Italia itu tampil penuh determinasi dan sukses memanfaatkan kesalahan Jorge Martin yang terjatuh ketika memimpin balapan.

Drama berlanjut pada 2024. Kali ini Jorge Martin yang bersinar. Setelah gagal di sprint race, Martin bangkit di full race dan melintasi garis finis lebih cepat dari siapa pun