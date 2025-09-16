Misteri Pelatih Timnas U-23 di SEA Games 2025, Erick Thohir: Terlalu Dini Disebutkan

jpnn.com - Siapa yang akan menukangi Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand masih menjadi tanda tanya besar,

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terlalu dini untuk mengumumkan nama pelatih yang akan memimpin Garuda Muda di turnamen multi-event antarnegara Asia Tenggara itu.

"Terlalu dini untuk bicara nama-nama karena prosesnya sedang berjalan dan kita ingat, SEA Games adalah multi event, sehingga pemerintah dan kami akan duduk bersama seperti apa rencananya itu yang harus lakukan," kata Erick.

Saat ini, kursi pelatih Timnas U-23 Indonesia masih diduduki oleh Gerald Vanenburg. Namun, posisi juru taktik asal Belanda itu cukup rentan setelah kegagalan di Piala AFF U-23 2025 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Hasil itu membuat publik meragukan kapasitas Vanenburg untuk memimpin tim di ajang multi-event seperti SEA Games.

Nama Indra Sjafri sempat menyeruak, sosok yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 bagi Indonesia.

Dengan waktu yang makin mendekat menuju SEA Games Thailand, publik sepak bola Tanah Air kini hanya bisa menunggu siapa yang akhirnya dipercaya untuk memimpin Garuda Muda.

Apakah Gerald Vanenburg bertahan, Indra Sjafri kembali dipercaya, atau justru muncul nama baru?(antara/jpnn)