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Misteri Pembunuhan Berencana di Nganjuk Terungkap, Anak Angkat Korban Tersangka

Misteri Pembunuhan Berencana di Nganjuk Terungkap, Anak Angkat Korban Tersangka
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Aparat Polres Nganjuk saat gelar perkara temuan jenazah di Mapolres Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026). ANTARA/ HO-Polres Nganjuk

jpnn.com - Penyidik Polres Nganjuk, Jawa Timur mengungkap misteri pembunuhan berencana terhadap Gatot Tri Wahyu Widodo (52), warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan, Kamis (16/7/2026) mengatakan polisi telah menangkap dua tersangka, yakni DM (20), perempuan asal Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot dan NJS (28), laki-laki asal Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

"Dalam waktu 10 jam sejak jasad korban ditemukan, kami berhasil mengamankan dua tersangka di Jalan Jenderal S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo," katanya di Nganjuk, kemarin.

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Diketahui bahwa DM merupakan anak angkat korban dan NJS merupakan rekan dekat DM.

Keduanya diduga terkait dengan temuan jasad korban yang telah dikuburkan di pekarangan samping rumahnya sendiri, yakni Gatot Tri Wahyu Widodo.

Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menambahkan penyidik menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelum peristiwa terjadi.

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"Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu," kata Sukaca.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda saat kejadian berlangsung.

Penyidik Polres Nganjuk, Jawa Timur mengungkap misteri pembunuhan berencana terhadap Gatot Tri Wahyu Widodo (52). Pelaku ternyata anak angkat korban.

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