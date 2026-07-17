Misteri Pembunuhan Berencana di Nganjuk Terungkap, Anak Angkat Korban Tersangka
jpnn.com - Penyidik Polres Nganjuk, Jawa Timur mengungkap misteri pembunuhan berencana terhadap Gatot Tri Wahyu Widodo (52), warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
Wakapolres Nganjuk Kompol Didid Wahyu Agustyawan, Kamis (16/7/2026) mengatakan polisi telah menangkap dua tersangka, yakni DM (20), perempuan asal Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot dan NJS (28), laki-laki asal Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
"Dalam waktu 10 jam sejak jasad korban ditemukan, kami berhasil mengamankan dua tersangka di Jalan Jenderal S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo," katanya di Nganjuk, kemarin.
Diketahui bahwa DM merupakan anak angkat korban dan NJS merupakan rekan dekat DM.
Keduanya diduga terkait dengan temuan jasad korban yang telah dikuburkan di pekarangan samping rumahnya sendiri, yakni Gatot Tri Wahyu Widodo.
Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca menambahkan penyidik menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelum peristiwa terjadi.
"Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu," kata Sukaca.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda saat kejadian berlangsung.
Penyidik Polres Nganjuk, Jawa Timur mengungkap misteri pembunuhan berencana terhadap Gatot Tri Wahyu Widodo (52). Pelaku ternyata anak angkat korban.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tiga Pelaku Utama Pembunuhan 3 Polisi di Katingan Tiba di Palangka Raya
- Polisi Ungkap Hasil Autopsi Jasad Wanita yang Dibunuh WN Singapura di Bali
- Bule Singapura Pembunuh Wanita di Denpasar Ditangkap, Ini Motif Pelaku
- Pembunuhan Wanita di Denpasar, Polisi Buru Pria Bule Singapura
- Terungkap Motif HSLT Menyekap Kekasihnya, Dibantu Anak Buah, Oalah
- Tiga Hari Hilang, Warga Nganjuk Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh