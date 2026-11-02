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Misteri Penemuan Mayat Mbak Lilis Terungkap, Sepupu Korban Ditangkap

Misteri Penemuan Mayat Mbak Lilis Terungkap, Sepupu Korban Ditangkap
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Polisi berhasil meringkus seorang pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di gorong-gorong di Kota Bandar Lampung, Minggu (1/11/2026). (ANTARA/HO-Polda Lampung)

jpnn.com - Polisi menangkap pria berinisial R (25), sepupu Lilis Pitriani (29) yang menjadi korban dugaan pembunuhan.

Sebelumnya warga dihebohkan penemuan mayat Lilis di gorong-gorong kawasan Teluk Betung Utara, Lampung.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (kasat Reskrim) Polresta Bandar Lampung Kompol Regan Kusuma Wardani menyebut motif pembunuhan itu masih didalami.

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"Motif sementara berdasarkan pengakuan tersangka karena merasa kesal lantaran korban sering meminta bantuan atau menyuruh tersangka. Namun, hal ini masih terus kami dalami," ujar Kompol Regan Kusuma, Minggu (1/11/2026).

Kompol Regan menyebut R ditangkap di kawasan Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, setelah polisi melakukan penyelidikan atas penemuan jasad korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

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"Saat itu korban berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Pasar Cimang dengan dibonceng sepeda motor oleh tersangka," ujarnya.

Namun, di tengah perjalanan, tersangka diduga berpura-pura ban sepeda motornya bocor.

Polisi menangkap pria berinisial R (25), sepupu Lilis Pitriani (29) yang menjadi korban dugaan pembunuhan. Begini motif berdasarkan pengakuan tersangka.

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