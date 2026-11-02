Misteri Penemuan Mayat Mbak Lilis Terungkap, Sepupu Korban Ditangkap
jpnn.com - Polisi menangkap pria berinisial R (25), sepupu Lilis Pitriani (29) yang menjadi korban dugaan pembunuhan.
Sebelumnya warga dihebohkan penemuan mayat Lilis di gorong-gorong kawasan Teluk Betung Utara, Lampung.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (kasat Reskrim) Polresta Bandar Lampung Kompol Regan Kusuma Wardani menyebut motif pembunuhan itu masih didalami.
"Motif sementara berdasarkan pengakuan tersangka karena merasa kesal lantaran korban sering meminta bantuan atau menyuruh tersangka. Namun, hal ini masih terus kami dalami," ujar Kompol Regan Kusuma, Minggu (1/11/2026).
Kompol Regan menyebut R ditangkap di kawasan Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, setelah polisi melakukan penyelidikan atas penemuan jasad korban.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.
"Saat itu korban berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Pasar Cimang dengan dibonceng sepeda motor oleh tersangka," ujarnya.
Namun, di tengah perjalanan, tersangka diduga berpura-pura ban sepeda motornya bocor.
Polisi menangkap pria berinisial R (25), sepupu Lilis Pitriani (29) yang menjadi korban dugaan pembunuhan. Begini motif berdasarkan pengakuan tersangka.
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