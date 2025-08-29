Misteri Penyebab Kematian Brigadir Esco Faska
jpnn.com, MATARAM - Polres Lombok Barat masih menyelidiki penyebab kematian Brigadir Esco Faska Rely yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali di kawasan kebun warga Desa Jembatan Gantung.
Penanganan kasus penemuan jenazah Brigadir Esco ini diketahui berada di bawah kendali Tim Satreskrim Polres Lombok Barat.
"Saya belum dapat delegasi untuk menyampaikan kasus ini ke publik, tetapi yang jelas penanganan ini masih berjalan," kata Kepala Seksi Humas Polres Lombok Barat Iptu Amirudin melalui sambungan telepon, Kamis.
Sementara itu, Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata yang dikonfirmasi belum memberikan informasi lanjutan.
Dia hanya menyampaikan bahwa pihaknya menangani kasus ini bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB.
"(Penyelidikan) ini gabungan sama Polda NTB," ujar Lalu Eka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat yang turut dikonfirmasi atas perkembangan penanganan kasus Brigadir Esco membenarkan bahwa pihaknya hanya membantu Polres Lombok Barat.
"Mohon maaf sampai saat ini masih Polres Lombok Barat yang tangani, kami 'back-up' penuh," ucap Syarif.
Penyebab kematian Brigadir Esco Faska Rely yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali masih menjadi misteri.
