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Misteri Penyebab Kematian Mahasiswi NDR, Ada Sayembara Berhadiah Rp20 Juta

Misteri Penyebab Kematian Mahasiswi NDR, Ada Sayembara Berhadiah Rp20 Juta
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Dokumentasi almarhumah NDR semasa hidup saat mengendarai Honda Beat miliknya yang kini disebut hilang saat jenazahnya ditemukan di kamar indekos wilayah Gomong, Kota Mataram. ANTARA/HO-Kuasa hukum keluarga NDR

jpnn.com, MATARAM - Kematian mahasiswi berinisial NDR di kamar indekosnya di Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyisakan misteri.

Telepon seluler dan sepeda motor milik korban hilang.

Kuasa hukum keluarga NDR membuka sayembara berhadiah Rp20 juta bagi masyarakat yang dapat membantu menemukan telepon dan motor milik korban.

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"Jadi, di sini, kan, ada handphone dan kendaraan roda dua milik NDR yang hilang, itu belum ditemukan sampai sekarang. Kalau ada masyarakat umum yang bisa bantu temukan, akan kami kasih hadiah uang Rp20 juta," kata kuasa hukum keluarga NDR, Lalu Anton Hariawan di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan masyarakat yang memiliki informasi atau berhasil menemukan barang tersebut dapat melapor langsung ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB di Jalan Bung Karno Nomor 10, Pagutan, Kota Mataram.

"Saya jamin kerahasiaan identitas pihak yang menemukan. Bisa langsung ke kantor kami, bisa juga ke kepolisian," ujarnya.

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Lalu Anton mengatakan kendaraan roda dua milik almarhumah yang hilang merupakan Honda Beat berwarna biru dengan sepatbor depan berwarna putih dan bernomor polisi EA 6129 KB.

Sebelumnya, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra mengatakan pihaknya belum menemukan barang berharga milik almarhumah yang dinyatakan hilang sejak jenazah ditemukan di kamar indekosnya.

Kuasa hukum keluarga almarhumah mahasiswi berinisial NDR buka sayembara berhadiah Rp20 juta.

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