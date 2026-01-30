Misteri Penyebab Kematian Pak HM di Bantul Yogyakarta

jpnn.com, BANTUL - Polisi melakukan autopsi jenazah yang ditemukan di semak-semak kawasan Gumuk Pasir, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk update penemuan mayat di Gumuk Pasir, Kretek, rencana akan dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto, Kamis.

Menurut dia, sampai saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara, setelah mayat yang kemudian diketahui berinisial HM (60) itu ditemukan dalam kondisi meninggal di kawasan Gumuk Pasir Kretek pada Rabu (28/1) sekitar pukul 07.30 WIB.

"Petugas juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang terkait kasus tersebut," katanya.

Kronologi kejadian penemuan mayat tersebut pada Rabu (28/1) sekitar pukul 07.30 WIB, saat itu saksi mencari rumput di area gumuk pasir Dusun Grogol IX Parangtritis dan kemudian melihat ada seorang laki-laki tergeletak di semak-semak rumput.

Selanjutnya saksi menghubungi petugas Polsek Kretek.

Setelah itu polisi menghubungi Tim Inafis Polres Bantul dan Puskesmas Kretek.

Dia mengatakan dari hasil pemeriksaan Inafis Polres Bantul disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki dengan posisi terlentang kedua kaki menekuk, memakai celana hitam pendek dan kaus dalam putih, sementara luaran memakai kaus kerah biru tersingkap.