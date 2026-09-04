Misteri Wasit Persija Vs Persib di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Pertanyaan besar mulai mengemuka menjelang duel panas Persija Vs Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Sosok pengadil yang akan memimpin pertandingan sarat gengsi tersebut hingga kini masih menjadi misteri.

Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa memilih bungkam ketika ditanya mengenai wasit yang bakal ditugaskan memimpin pertandingan Persija menghadapi Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menariknya, laga tersebut berpotensi dipimpin wasit lokal maupun asing. PSSI memang memastikan penggunaan wasit asing tetap berlanjut pada Super League musim 2026/2027, tetapi tidak lagi dilakukan secara rutin setiap pekan.

"Untuk itu saya tidak bisa menjelaskannya, mohon dimaklumi," ujar Yoshimi Ogawa, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan Ogawa tersebut membuat teka-teki mengenai pengadil laga Persija kontra Persib semakin menarik.

Apalagi, pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling panas pada awal musim.

Sebelumnya, PSSI menyatakan masih membuka pintu bagi wasit asing untuk memimpin pertandingan di Indonesia. Bahkan, Ogawa berencana mendatangkan sejumlah pengadil yang memiliki pengalaman memimpin pertandingan di level Liga Champions Asia.