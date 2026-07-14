Mitchell Baker Isi Kekosongan Lini Serang Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia menambah kekuatan pada ASEAN Championship 2026 setelah Mitchell Baker menyandang status sebagai WNI.
Pemain kelahiran 11 Desember 2006 itu secara resmi pindah kewarganegaraan seusai mengambil sumpah di Jakarta, Senin (13/7).
Pesepak bola asal Melbourne tersebut mengaku sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama Timnas Indonesia. Apalagi, saat ini skuad Garuda akan tampil pada ajang yang dahulu bernama Piala AFF tersebut.
“Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia," kata Mitchell Baker.
“Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," sambungnya.
Mitchell Baker diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu yakni Maureen Lee Baker. Dia punya garis keturunannya berasal dari Yogyakarta dan Semarang.
Kini, jebolan Georgetown University itu akan berkarier di Colorado Rapids seusai dipilih melalui MLS SuperDraft.
Kehadiran Mitchell Baker diharapkan bisa membantu lini serang Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026.
Timnas Indonesia menambah kekuatan pada ASEAN Championship 2026 setelah Mitchell Baker resmi menyandang status sebagai WNI
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