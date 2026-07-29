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Mitchell Baker Melakukan Sesuatu yang Belum Pernah Terjadi di Timnas Indonesia

Mitchell Baker Melakukan Sesuatu yang Belum Pernah Terjadi di Timnas Indonesia
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Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Mitchell Baker langsung mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

Penyerang berusia 19 tahun itu tidak hanya membawa Garuda menang telak atas Kamboja, tetapi juga mencatat rekor yang belum pernah ditorehkan pemain Indonesia pada laga debut di turnamen dua tahunan itu.

Pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026), Baker tampil sebagai bintang kemenangan Indonesia.

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Pemain berdarah Indonesia-Australia itu mencetak hattrick pada laga debutnya untuk membawa Garuda membantai Kamboja 5-1.

Hattrick Bersejarah Mitchell Baker

Tiga gol yang dibukukan Baker membuat namanya langsung masuk dalam catatan sejarah.

Sejak Timnas Indonesia pertama kali tampil pada ajang itu, belum ada satu pun pemain yang mampu mencetak tiga gol pada pertandingan debutnya bersama tim nasional.

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Ketajaman Baker terlihat sepanjang pertandingan. Selain piawai memanfaatkan umpan udara, pemain bertinggi badan 197 cm itu juga berkali-kali mampu melepaskan diri dari kawalan bek lawan untuk mencari ruang di kotak penalti.

Catatan tersebut sekaligus mempertegas kualitasnya sebagai penyerang murni yang selama beberapa tahun terakhir dinilai menjadi kebutuhan Timnas Indonesia.

Mitchell Baker langsung mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

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