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Mitchell Baker Tak Sabar Bela Timnas Indonesia, Siap Curi Hati John Herdman

Mitchell Baker Tak Sabar Bela Timnas Indonesia, Siap Curi Hati John Herdman
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Mitchell Baker bersama Ketum PSSI, Erick Thohir dan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum, Widodo di Jakarta, Senin (13/7). Foto: Dok. PSSI

jpnn.com - Mitchell Lee Baker akhirnya resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Penyerang berusia 19 tahun itu tak ingin sekadar bergabung dengan Timnas Indonesia, tetapi juga bertekad mencuri perhatian pelatih John Herdman demi mengamankan tempat di skuad Piala AFF 2026.

Setelah menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI di Kantor Ditjen AHU Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (13/7), Mitchell dijadwalkan langsung bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang telah memasuki pekan kedua.

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TC tersebut menjadi ajang penentuan bagi Herdman dalam menyusun skuad terbaik menuju Piala AFF 2026.

Kehadiran Mitchell menambah persaingan di lini depan Tim Garuda.

Berbekal pengalaman bermain di Amerika Serikat dan status sebagai salah satu pemain yang pernah masuk MLS SuperDraft melalui Colorado Rapids, ia diyakini memiliki modal untuk merebut hati sang pelatih.

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Mitchell pun mengaku sangat bangga akhirnya resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Ia menyebut, momen ini bukan hanya membahagiakan dirinya, tetapi juga seluruh keluarganya, termasuk kerabat yang berada di Indonesia.

Mitchell Baker telah resmi menjadi WNI. Ia bertekad merebut hati pelatih John Herdman demi kesempatan masuk skuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

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