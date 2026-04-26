Mitme Fest 2026 Hadirkan Ekosistem Teintegrasi bagi 23 UMKM Pilihan

jpnn.com, JAKARTA - MitMe.id menginisiasi MitMe Fest 2026, sebuah festival pemberdayaan usaha yang menjadi episentrum bagi pelaku usaha lokal untuk mentransformasikan bisnis mereka menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Mengusung tema “Cerita Lokal, Karya Nusantara”, MitMe Fest 2026 yang berlangsung pada 24–26 April 2026 di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta Selatan, hadir bukan sekadar pameran produk, melainkan menjadi ekosistem terintegrasi yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi dinamis.

“Festival ini bertujuan memberikan solusi nyata agar UMKM dapat berkembang, beradaptasi dengan era digital, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Vanie Elsis Mariana, Penanggung Jawab MitmeFest 2026.

Menurut General Manager PT Kreasi Pena Indonesia ini akselerasi bisnis UMKM melalui pendekatan holistik pengunjung dan peserta MitMe Fest 2026 akan mendapatkan akses langsung ke berbagai program pengembangan bisnis yang strategis dan berorientasi hasil, meliputi:

Pertama, Asesmen Level Usaha UMKM: Sebuah instrumen vital untuk membantu pelaku usaha memahami posisi bisnis mereka saat ini, sekaligus merumuskan arah strategis yang tepat untuk scale up dan ekspansi pasar.

Kedua, Konsultasi Bisnis Eksklusif bersama Founder MitMe: Sesi tatap muka yang mendalam untuk mengupas tuntas tantangan nyata yang dihadapi UMKM, mulai dari strategi pemasaran inovatif, efisiensi operasional, hingga perencanaan pertumbuhan jangka panjang.

MitMe Fest 2026 diikuti oleh 23 UMKM pilihan binaan mitra strategi lintas sektor, seperti BNI, Bank Mandiri, Jamkrindo, InJourney Airports, JNE, serta Waringin Hospitality, yang bersama-sama memperkuat ekosistem pertumbuhan UMKM dari sisi pembiayaan hingga distribusi.

Selain itu, UMKM yang hadir juga akan difasilitasi Sertifikasi Halal Gratis.