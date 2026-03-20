MITO Nobatkan Nassar sebagai King of Nastar

MITO nobatkan Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau King Nass sebagai King of Nastar. Foto: Dok. MITO

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau King Nassar digandeng produsen elektronik rumah tangga , MITO Electronics dalam branding produknya.

Melalui kampanye bertajuk 'MITO Jagonya Nastar', sosok yang akrab disapa King Nassar ini dinobatkan sebagai King of Nastar.

"Penunjukan ini bukan sekadar gelar biasa. King Nassar hadir sebagai simbol dari kualitas nastar impian setiap ibu rumah tangga, anti retak, glowing, dan pas lembutnya," kata Direktur MITO Electronics, Lana Lie, Jumat (20/3).

Melalui kampanye ini, MITO ingin membuktikan bahwa kue kering buatan rumahan bisa 'naik kelas' menjadi kualitas premium atau level king jika dibuat dengan peralatan yang tepat.

Lana mengungkapkan bahwa kampanye ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam menciptakan kue kering berkualitas tinggi.

Dua senjata utama yang diperkenalkan dalam kampanye ini adalah MITO Oven Fantasy 2 (MO888) dilengkapi dengan 360° Pro Heat Technology. Oven ini memastikan distribusi panas yang sangat stabil dan merata.

"Hasilnya? Nastar matang sempurna di setiap sisi tanpa perlu repot memutar loyang," ujarnya.

MITO Mixer Maxi (MX700), di mana Mixer ini dirancang untuk menghasilkan adonan yang halus dan konsisten dengan kecepatan presisi. Untuk adonan ringan, mixer ini hanya butuh waktu sekitar 4 menit, sedangkan untuk adonan roti hingga kalis hanya memerlukan waktu 15 menit.

