Mitos dan Fakta Mengenai Produk Tembakau Alternatif

jpnn.com, JAKARTA - Masih banyak anggapan keliru yang menyamakan produk tembakau alternatif dengan rokok.

Padahal, produk tembakau alternatif yang mencakup produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik (vape), dan kantong nikotin, ternyata masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda.

Lantas, mana yang mitos dan mana yang fakta?

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1. Mitos: Produk tembakau alternatif bekerja dengan cara yang sama seperti rokok

Fakta: Tidak semua produk tembakau alternatif bekerja dengan mekanisme yang sama.

Menurut Akademisi Departemen Kimia Institut Pertanian Bogor (IPB) Mohammad Khotib, karakteristik setiap produk perlu dilihat berdasarkan cara kerjanya.

Rokok menggunakan proses pembakaran tembakau. Proses tersebut menghasilkan asap dan berbagai senyawa berbahaya dari hasil pembakaran.

Sementara itu, produk tembakau alternatif menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai jenis produknya.