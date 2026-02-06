Mitra Keluarga Kelapa Gading Rayakan Pencapaian Bedah Jantung Minimal Invasif

jpnn.com, JAKARTA - Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup dan penuaan populasi.

Di tengah tantangan tersebut, RS Mitra Keluarga Kelapa Gading menegaskan perannya dalam menghadirkan solusi layanan jantung modern.

Mereka menggelar Inagurasi untuk perayaan atas pencapaian lebih dari 100 tindakan MICS-CABG (Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Grafting) atau bypass jantung minimal invasif yang berhasil dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan.

Pencapaian itu menempatkan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading sebagai salah satu pusat layanan bedah jantung minimal invasif terdepan di Indonesia

Keberhasilan tersebut tidak hanya menyoroti angka, melainkan tentang konsistensi rumah sakit dalam menjaga kualitas layanan dan keselamatan pasien.

Lebih dari 100 pasien telah mendapatkan

kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya melalui pendekatan bedah jantung dengan sayatan minimal, yang memungkinkan proses pemulihan lebih singkat dan kualitas hidup pascaoperasi yang lebih baik.

Direktur Mitra Keluarga Kelapa Gading dr. Ronald Reagan mengatakan bahwa pencapaian itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar jumlah tindakan medis.