Mitra Keracunan

jpnn.com - Akhirnya keluarlah peraturan baru MBG. Lebih masuk akal. Seharusnya seperti itulah sejak awal dulu –sejak program Makan Bergizi Gratis dimulai.

Peraturan baru itu mulai berlaku kemarin, 5 Oktober 2026. Badan Gizi Nasional tetap membayar Rp2.000/porsi kepada dapur MBG, tapi kini tergantung porsinya.

Kalau satu dapur MBG melayani 3.000 porsi penghasilannya "hanya" turun Rp24 juta/bulan. Dari Rp160 juta/hari ke Rp136 juta/hari.

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Itu karena kini MBG hanya melayani lima hari seminggu. Layanan Sabtu dihapus. Tanggal merah dihapus.

Dulu setiap dapur MBG mendapat penghasilan pasti dari negara: 3.000 porsi x 6 hari/minggu x Rp2.000/hari. Biarpun ada sekolah yang libur di hari Sabtu tetap dibayar. Biarpun ada tanggal merah tetap dibayar. Pokoknya 3.000 porsi x 6 hari/minggu x Rp2.000.

Yang "cilaka" oleh peraturan baru itu adalah: dapur MBG yang mendapat tugas hanya melayani 2.000 siswa, bahkan ada dapur MBG yang hanya mendapat tugas melayani 1.500 siswa.

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Dulu itu dianggap berkah. Rezeki nomplok. Makan menu buta. Dulu setiap dapur "dianggap" melayani 3.000 porsi sehingga menerima uang dari BGN untuk 3.000 porsi.

Bahwa BGN hanya menugasi satu dapur 1.500 porsi bukan salah dapur. Dapur itu sudah investasi untuk 3.000 porsi.