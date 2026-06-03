Mitra MBG Dorong Kepala BGN Baru Memperkuat Program Makan Bergizi Gratis Lewat Undang-Undang

jpnn.com, JAKARTA - ‎Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana.

‎Menyikapi hal tersebut, Ketua Yayasan Humairah Sejahtera sekaligus mitra MBG Alwiyah Maulidiyah atau yang sering dikenal Dial Hasan berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus mendorong Program Makan Bergizi Gratis memiliki payung hukum yang lebih kuat melalui undang-undang.

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‎“Program MBG ini adalah program yang sangat luar biasa dan memang menjadi program impian Bapak Prabowo sejak lama. Karena itu, program ini harus kita kawal bersama agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (3/6/2026).

Dia menilai kepemimpinan baru di BGN perlu menjadikan berbagai dinamika yang terjadi sebelumnya sebagai bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik ke depan, fokus memperbaiki sistem dan memastikan program ini terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

‎“BGN akan semakin kuat apabila dibangun dengan keteduhan, profesionalisme, dan semangat kekeluargaan. Kepemimpinan yang menenangkan akan melahirkan kerja yang berkualitas dan kebersamaan yang berkelanjutan," ucapnya.

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‎Dial Hasan menegaskan, salah satu hal yang perlu diperjuangkan saat ini adalah mendorong Program Makan Bergizi Gratis menjadi undang-undang.

‎Menurutnya, status hukum yang lebih kuat akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus menjamin keberlanjutan program.